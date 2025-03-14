Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


14 Mart 2025 02:45
Ticaret Bakanlığı Satış Memuru

Ticaret Bakanlığı bünyesinde görev yapan Satış Memurunun görev ve sorumlulukları nelerdir? Çalışma şartları nasıldır?

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