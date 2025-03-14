Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Mart 2025 03:10
1/4 maaş kesintisi
merhaba şu an aciktayim 12 ay uzun süreli durdurma karşılığı 1/4 maaş kesimi cezası aldım 47650 gelir toplamı var kesilen disiplin cezası parası 26114 TL brüt maaştan kesinti nasıl yapılıyor bı yanlışlık olduğunu düşünüyorum sabah bütçe şubeye gideceğim maaş kesimi konusunda bilgisi olan paylaşabilir mi

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