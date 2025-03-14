Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


14 Mart 2025 03:40
Aile yardımı eşim almanyada çalılıyor ise aile yardımı alabilir miyim?

Merhaba değerl okurlar eşim almanya dogumlu orada bır bankada çalılıyor ben ise türkiye de yeni atandım sözleşmeli memurum aile yardımı alabilir miyim ? Alamaz mıyım ? Bilgi sahibi okurlarımız cevaplarsa sevinirim cok arastırım net bilgi göremedim menfaat karsılıgı calısmayacak diyor ama esim almanyada ben türkiyede çalısıyoruz

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