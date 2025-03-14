Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Mart 2025 04:16
Şark sonrası batı olan 4 ilin personeline bulunduğum ilde kalmak istiyorum butonu açılacak mı

?

Çok Yazılan Konular

Yeni atama yönetmeliği hakkındaİcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerBir amir yüzünden yer değişikliğim yapıldıPolisler gerçekten fazla mesai ücreti almıyor mu i?Silah sürgüsünü kaybettim ne yapmam gerekiyor?26 Nisan 2017 tarihinde açığa alınanlarAym tevdili fazla çalışma ücreti davası açılmıştır2025 Polsan temettü oranı ne olur?Doğudaki ibka talepleri

Sözlük

yaren leylek 1 şiddete eğilimlilik 2 20 yaş dişi 2 asya 1 ramen 1 mukbang 2 Canı Çekmek 1 Bugün olanlar 3 Aynular 4 kimçi 1

Son Haberler

Bakan Memişoğlu'ndan 14 Mart Tıp Bayramı MesajıSuç örgütüne üye kamu görevlisine suçu bildirmeme gerekçesiyle ceza verilebilir mi?ÖSYM, Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde DeğişiklikTÜİK hane halkı anketine dair kanunla ilgili kritik karar14 Mart 2025'ten önemli gündem başlıkları

Editörün Seçimi

Memur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?Adliyede Çalışmak