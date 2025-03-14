Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : ayşegül bgm
Çok Yazılan Konular
Sağlık bak. hemşire - doktor maaşları (döner dahil) Sağlıkçı ve Öğretmen Eş tayiniTıbbi Sekreterler - Ünvan DeğişikliğiUnvan Değişikliği HkYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?Üyelerine başka kurumun işini kakalayan SağlıkSen temsilcisi. Özel sektör eş tayini genel bilgilendirmeEş Durumu Tayini YardımSorularınızı yanıtlıyorum.Tamamlayıcı sağlık sıgortası
Sözlük
Son Haberler
Tekirdağ'da 308 Suç Kaydı Olan Firari YakalandıAYM'den siyasi partilere denetim... Aralarında DP ve Zafer Partisi de varMalatya Cezaevinde 34 Tutuklu İnfluenza Şüphesiyle Hastaneye KaldırıldıPozitifbank ve Flash TV'ye Yasadışı Bahis OperasyonuDHKP/C'ye Finans Sağlayan Belediyelerden 34 Kişi Adliyede
Editörün Seçimi
Memur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?Adliyede Çalışmak