Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Mart 2025 08:47
İlk ay maaş ödemesi

merhabalar, ayın 10'unda ilk defa kamuda çalışmaya başladım. e devlet üzerinde bordrom görünüyor. yarın maaşın yatacağı anlamına mı geliyor bu? çünkü belki yatmayabilir dediler insan kaynaklarından

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