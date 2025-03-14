İlk ay maaş ödemesi

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
2025 Şubat maaşlarımızı yazalımKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiAile Yılında Memurların Aile Yardımlarına %100 Artış YapılmalıdırKredi yapılandırma yapan var mıMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Memurların Çözülemeyen SorunlarıKademe-Derece hesaplama YardımMemur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Memurlar Emekli Olamıyor! Gençler Memur Olamıyor!Temmuz 2025 zam oranı
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Memur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?Adliyede Çalışmak