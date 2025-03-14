KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


14 Mart 2025 08:52
Sözleşmeliden kadrolu belediyeye geçiş

Belediyenin mülakat sonucunu bekliyorum ama sözleşmeli bir ilan daha açıldı. Belediyenin mülakat sonucu çok geç açıklanacak. Ben şu anki sözleşmeli ilana başvurup yerlesirsem (bu ilan mülakatsız) ve Belediyenin sonucu da açıklandığında asil kazandigimi öğrenirsem istifa edip belediyede başlayabilir miyim?


Mavi.Ufuklar
Şef
14 Mart 2025 09:27

sözleşmelinin istifa hakkı yok. İstifa kadrolular için geçerli. Sözleşmeliler sözleşmeyi fesih eder. Bugün fesih dilekçesi verir ertesi gün işe bile gelmeyebilirsin. tek yaptırımı, 1 yıl geçmedikçe başka bir 4/b sözleşmeliye geçememek.


kullaniciadittt
Aday Memur
14 Mart 2025 09:40

Fesih dilekçesi verdikten sonra asil olarak kazandığım kadrolu kurumda görevde baslamamda bir engel olmuyor mu? Sadece sözleşmeliye geçişte engel bir durum o zaman

Mavi.Ufuklar, 45 dk. önce

sözleşmelinin istifa hakkı yok. İstifa kadrolular için geçerli. Sözleşmeliler sözleşmeyi fesih eder. Bugün fesih dilekçesi verir ertesi gün işe bile gelmeyebilirsin. tek yaptırımı, 1 yıl geçmedikçe başka bir 4/b sözleşmeliye geçememek.


Mavi.Ufuklar
Şef
14 Mart 2025 09:55

4/b sözleşmeli haricinde herhangi bir kadroya hemen geçebilirsin. KİT'ler dahil, onlar da sözleşmeli ama 399 sayılı kanun kapsamında sözleşmelidirler. Belediyeye her türlü geçersin.

kullaniciadittt, 32 dk. önce

Fesih dilekçesi verdikten sonra asil olarak kazandığım kadrolu kurumda görevde baslamamda bir engel olmuyor mu? Sadece sözleşmeliye geçişte engel bir durum o zaman

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