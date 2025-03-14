Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Mart 2025 09:58
Ünvan değişikliği-çocuk gelişimi
arkadaşlar çocuk gelişimine geçmek için sınava girecek var mı acaba

Çok Yazılan Konular

Sağlık bak. hemşire - doktor maaşları (döner dahil) Sağlıkçı ve Öğretmen Eş tayinimobing Unvan Değişikliği HkTıbbi Sekreterler - Ünvan DeğişikliğiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?Sağlık Bakanlığı inşaat muh2025 unvan degisikligiTamamlayıcı sağlık sıgortasıSağlık lisansiyeri olarak eşit taban ödeme hakkımızı geri istiyoruzÖzel sektör eş tayini genel bilgilendirme

Sözlük

çantacı 1 Bugün olanlar 3 Sözlüğün yaş ortalaması 2 20 yaş dişi 2 zengin olursam 2 mukbang 2 nişan kurdelası yutmak 2 giderem van'a doğru 2 annelerin silahları 2 asya 1

Son Haberler

Türkiye ve Ukrayna Arasında Ticaret Hedefi 10 Milyar DolarBorsa güne yükselişle başladıTürkiye'de Yaşlı Bakım Sigortası Sistemi Hayata GeçiyorErzurum'da Park Yeri Kavgası: İş Yeri Sahibi Darp EdildiBayrampaşa'da Silahlı Saldırı: Broşür Dağıtırken Vuruldu

Editörün Seçimi

Memur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?Adliyede Çalışmak