Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


14 Mart 2025 10:29
Sağlık Bakanı Engellilik Durumu Tayini

Merhaba arkadaşlar

Ben 1 Şubat 2022 de KPSS ile hemşire olarak atandım. 3.yılımı doldurdum

İşitmeden %63 raporum var. Ailemin yaşadığı şehire gitmek istiyorum. KBB var olan raporuma yalnız kalamaz diye ibare ekliyor mu ? Yenilemem gerekir mi ? İşitme cihazı çıkarınca uyuyorum alarm sesi duymuyorum ailemin yanımda olması gerekiyor.

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