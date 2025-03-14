Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Mart 2025 10:30
Memur ünvanı

Arkadaşlar merhabalar. Sağlık bakanlığında memur ünvanında bulunanlar hangi alanlarda çalışıyor? Aklıma özlük , arşiv ,dosya dışında alan gelmedi ama çalışanlar varsa bilgilendirirseniz sevinirim

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