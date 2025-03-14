Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


14 Mart 2025 10:39
Kurum Değişikliği Sonrası D/K durumu
Merhaba herkese, 2012 - 2022 yılları arası Uzman Erbaş olarak 10 yıl görev yaptım. 31 Aralık 2022 tarihinde TSK dan kendi isteğimle ayrıldım ve 3 Ocak 2023 tarihinde GİB'na atandım kpss merkezi atama ile. Ekim 2022 de derece kademem 6/3 ten 5/1 e düşmüştü. 2 yıldır da görev yapıyorum. Şuan derece kadememin 5/3 olması gerektiğini düşünüyorum fakat kurumum "10 yıl 1ay 7 gün askeriyede, 1yıl 3 ay askerlik, 1yıl 11ay 22günde memuriyette hizmetiniz var toplam 13 yıl 3ay 29 gün" ve derece kademeniz 6/3 oluyor diyor. Acaba ben mi yanlış biliyorum yoksa hata mı var gerçekten, teşekkürler

grafik07
Memur
14 Mart 2025 11:01

önlisans mezunusunuz galiba. normal hesaba göre 6/3 olmanız gerekir evet ama 2016 yılında verilen ilave 1 derece ile 5/3 ü olmanız gerekir. kurum bunu mu atlamış acaba?


18.Bayezid
Aday Memur
14 Mart 2025 11:03
evet önlisans mezunuyum. hizmet sürenize görev yapıyoruz dendi. 6/3 olmalısınız diyor ama sisteme de 7/3 olarak girmişler.
grafik07, 44 dk. önce

önlisans mezunusunuz galiba. normal hesaba göre 6/3 olmanız gerekir evet ama 2016 yılında verilen ilave 1 derece ile 5/3 ü olmanız gerekir. kurum bunu mu atlamış acaba?


18.Bayezid
Aday Memur
14 Mart 2025 11:31
son durumda 6/3 olmam gerekir ise " 2016 toplu sözleşme ile verilen 1 dereceyi ve 657 36 alt bent b de belirtilen lisede hazırlık sınıfı için verilen 1 kademeyi de ekletebilir miyim dilekçe ile?
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