Kurum Değişikliği Sonrası D/K durumu

Merhaba herkese, 2012 - 2022 yılları arası Uzman Erbaş olarak 10 yıl görev yaptım. 31 Aralık 2022 tarihinde TSK dan kendi isteğimle ayrıldım ve 3 Ocak 2023 tarihinde GİB'na atandım kpss merkezi atama ile. Ekim 2022 de derece kademem 6/3 ten 5/1 e düşmüştü. 2 yıldır da görev yapıyorum. Şuan derece kadememin 5/3 olması gerektiğini düşünüyorum fakat kurumum "10 yıl 1ay 7 gün askeriyede, 1yıl 3 ay askerlik, 1yıl 11ay 22günde memuriyette hizmetiniz var toplam 13 yıl 3ay 29 gün" ve derece kademeniz 6/3 oluyor diyor. Acaba ben mi yanlış biliyorum yoksa hata mı var gerçekten, teşekkürler

Merhaba herkese, 2012 - 2022 yılları arası Uzman Erbaş olarak 10 yıl görev yaptım. 31 Aralık 2022 tarihinde TSK dan kendi isteğimle ayrıldım ve 3 Ocak 2023 tarihinde GİB'na atandım kpss merkezi atama ile. Ekim 2022 de derece kademem 6/3 ten 5/1 e düşmüştü. 2 yıldır da görev yapıyorum. Şuan derece kadememin 5/3 olması gerektiğini düşünüyorum fakat kurumum "10 yıl 1ay 7 gün askeriyede, 1yıl 3 ay askerlik, 1yıl 11ay 22günde memuriyette hizmetiniz var toplam 13 yıl 3ay 29 gün" ve derece kademeniz 6/3 oluyor diyor. Acaba ben mi yanlış biliyorum yoksa hata mı var gerçekten, teşekkürler