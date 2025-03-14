KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : E.Kayı Han


14 Mart 2025 10:51
A Kadro Uzmanlıktan Düz Memurluğa Geçiş

Merhaba bir sorum olacaktı a kadro uzmanlıktan düz memurluğa geçmek (merkezi atama ,açıktan alımlar )mümkün mü herhangi bir şart varmı bazı bilgiler muvafakat alman lazım diyor bazıları istifa edip gecebilirsin deniliyor istifa edip geçilse oluyor mu onun içinde belli şartları var mı atıyorum adayken geçemez vs vs gibi. Şimdiden teşekkür ederim.

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