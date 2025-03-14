Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Mart 2025 10:52
Derece kademe hesaplama

merhaba. 10 şubat 2017 de zabıt katibi olarak sözleşmeli işe başladım. işe başladığımda lise mezunuydum. daha sonrasında 2 yıllık bitirdim dgs ile 4 e geçtim 4 yıllığı da bitirdim. şu an derece kademem ne olur?


pluton1987
Aday Memur
14 Mart 2025 10:54

bu arada 15 ay askerlik yaptım.


E.Kayı Han
Editor
14 Mart 2025 11:09

İşe kaç yaşında başladın?

İşe hangi tarihte başladın?

Askerliğini önce mi yaptın sonra mı yaptın?


pluton1987
Aday Memur
14 Mart 2025 11:14

10 şubat 2017 de başladım. 12.09.1987 doğumluyum. 29-30 yaşlarında. askerliğimi işe başlamadan önce yaptım. 15 ay

E.Kayı Han, 36 dk. önce

İşe kaç yaşında başladın?

İşe hangi tarihte başladın?

Askerliğini önce mi yaptın sonra mı yaptın?


E.Kayı Han
Editor
14 Mart 2025 11:15

Şu anda 6/1'i olmanız lazım.

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