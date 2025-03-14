TTK (Türkiye Taşkömürü Kurumu)

Atananlar kadar gidenler de çok. Her merkezi alımda 30-40 memur geliyorsa 25-30 da giden oluyor.

Herkes bekleyişte unvan değişikliğini, KPSS'yi, öğretmenliği, mühendisliği, sağlığı... Beklediği branştan, memleketinden şartlarını sağladığı alım oluyorsa başvurup gidiyorlar. Sen neden orada çalışıyorsun hala o zaman diyenler için söyleyim. Ben de gideceğim branşımdan ve memleketimden alımın gelmesini bekliyorum. Ege'den Akdeniz'den gelip böylesine virane bir kurumun iş ortamının amirlerin iş yükünün olacağını düşünmemiştim zamanında.

Geldikten max. 6-7 ay içinde gitmenin yollarını arayacaksınız. Fakat 657 kadrolu ve 4B li alımlara unvan değişikliği ve üst kadro olmadığı sürece gidemiyorsunuz çakılısınız tayin nakil vs yok bunu bilin.

Şehir pahalı, yemek kültürü yok, ev kiraları yüksek, lojman imkanı olsa da sıra falan geleceğini sanmayın 10-12 yıldır sıra bekleyenler var. Ayrıca lojmanların genellikle çoğu masraf istiyor oturulabilecek durumda olmuyor eğer size çıktıysa bakımını yaptırmadan içinde oturmak yaşamak pek mümkün değil. Şanslıysanız güzel bir lojman çıkabilir o da 20 kişinden birine anca denk gelir.

BU SÖYLEDİKLERİM MEMUR/BÜRO PERSONELİ için geçerli.

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