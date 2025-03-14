Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


14 Mart 2025 10:55
TTK (Türkiye Taşkömürü Kurumu)

Memur olarak atananlar için konuşacağım.

Kozlu Müessesesi şehir merkezine yakın deniz kenarı küçük bi ilçe atandıysanız gelin.

Amasra Müessesesi Bartın'da (favorim) atandıysanız gelin. Ama atama evrakınızda (ORYANTASYON) yazmamasıgerekiyor. Çünkü oryantasyon yazılan yere veriliyorsunuz bunun farkında olun PERSONELE BİRİMİNE DE SORUN ev tutacaksınız neticede.

Bunların dışında diğer müesseseleri önermiyorum ulaşım vs açısından .

Genel Müdürlük-MERKEZ rahattır iş açısından. Ama yoğun olan yerler var.

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığındaki İnşaat Emlak,

Personel Daire Başkanlığındaki İşçi Şube Müdürlüğü,

Muhasebe Daire Başkanlığı,

Satınalma Daire Başkanlığı

GENEL MÜDÜRLÜĞÜN YOĞUN YERLERİDİR, Merkezin iş yükünü bu birimler çekmektedir.Bu birimlere atandıysanız gelmeyin.

Kurumda YAŞLI çok olduğundan ben bilgisayar kullanamıyorum ben office programlarını kullanamıyorum benim emekliliğime 1 sene kaldı idare edin diyenler çok olduğundan çalışana genç dinamik beyinlere ekstra iş veriliyor. Amirler bu kişileri "YAPAMIYORSAN EMEKLİ OL" Demek yerine kayırmanın peşinde. Onların işleri de sırtınıza yükleniyor.


nickmickyokkaosvar
14 Mart 2025 10:56

Atananlar kadar gidenler de çok. Her merkezi alımda 30-40 memur geliyorsa 25-30 da giden oluyor.

Herkes bekleyişte unvan değişikliğini, KPSS'yi, öğretmenliği, mühendisliği, sağlığı... Beklediği branştan, memleketinden şartlarını sağladığı alım oluyorsa başvurup gidiyorlar. Sen neden orada çalışıyorsun hala o zaman diyenler için söyleyim. Ben de gideceğim branşımdan ve memleketimden alımın gelmesini bekliyorum. Ege'den Akdeniz'den gelip böylesine virane bir kurumun iş ortamının amirlerin iş yükünün olacağını düşünmemiştim zamanında.

Geldikten max. 6-7 ay içinde gitmenin yollarını arayacaksınız. Fakat 657 kadrolu ve 4B li alımlara unvan değişikliği ve üst kadro olmadığı sürece gidemiyorsunuz çakılısınız tayin nakil vs yok bunu bilin.

Şehir pahalı, yemek kültürü yok, ev kiraları yüksek, lojman imkanı olsa da sıra falan geleceğini sanmayın 10-12 yıldır sıra bekleyenler var. Ayrıca lojmanların genellikle çoğu masraf istiyor oturulabilecek durumda olmuyor eğer size çıktıysa bakımını yaptırmadan içinde oturmak yaşamak pek mümkün değil. Şanslıysanız güzel bir lojman çıkabilir o da 20 kişinden birine anca denk gelir.

BU SÖYLEDİKLERİM MEMUR/BÜRO PERSONELİ için geçerli.

PUANINIZI DAHA İYİ KURUMLARDA KULLANIN

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

DHMİ Çalışanları BurayaDHMİ yöneticilerin başarısızlığı ve torpillerin devamiTMO Özerkleşiyor mu?TEİAŞ promosyonKİT kurumunun özelleşme halinde personelin nakli aynı ünvanda mı yapılır?Elektrik Üretim Anonim Şirketi Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği yeni sınav açılacak mı ?Sözleşmeli memur KİT kurumuna atanınca eski kurumundaki yıllık izinleri kullanabilir mi?Türkşeker yeni başlayacak memurlar PTT A.Ş.BOTAŞ çalışanları -BOTAŞ mülakat

Sözlük

nişan kurdelası yutmak 3 annelerin silahları 2 20 yaş dişi 2 mendilim işle yolla 1 Fenerbahçe 1 masura 3 rahvan 1 yaren leylek 1 epoksi 1 karakter sayısına boşluğun etki edip etmediği düşüncesi 2

Son Haberler

Türk Büro-Sen'den Ödüllü Makale YarışmasıGelir Vergisi Beyannamesi İçin Son Tarih YaklaşıyorHazine arazileri üzerinden kamuyu dolandıran şüpheliler yakalandıBaşsavcıya hakarete 480 bin lira tazminat cezasıTÜİK'ten Birol Aydemir'e cevap

Editörün Seçimi

Memur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?Adliyede Çalışmak