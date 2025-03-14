KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


14 Mart 2025 10:58
İngilizce öğretmenliği 73 74 puan ile atanabilir mi?

Son kpssde 73 puan almış bir arkadaşımla konuştuğumda atanamadığını söyledi.Agsden sonra mülakat da kalkmışken sizce 73 74 puanlar atanma için yeterli olur mu?

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