Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Mart 2025 11:05
Nafaka ücreti

Bir çocuğa kaç tl nafaka bağlanıyor güncel durumda bilen var mı yakın zamanda boşanıp çocuğa nafaka bağlanıyor bilen van mi. NOT:senin çocuğun vereceğin parayı mi hesap ediyorsuncular.Ayrıca mantık üzerine cevap beklemiyorum çevresinde bosanan polis olan yada kendi bosanan verdiği miktarı yazarsa sevinirim.


E.Kayı Han
Editor
14 Mart 2025 11:13

Nafaka miktarları kişilerin sosyal ve ekonomik durumlarına göre hakim takdirindedir. Standart bir ücret skalası yok. Aynı mahkeme de aynı hakim iki farklı dosya da bir çocuk için 10 bin TL nafaka verirken başka bir dosya da 1 000 TL nafaka verebilir ve veriyor.

Geçenlerde akademisyen olan iki arkadaşım boşandılar. Hakim müşterek 4 çocuğun her birisi için 1 500 TL nafaka bağladı.

Velayet kendisine bırakılan tarafa sizin gelir durumunuz da iyi bu miktar yeterli dedi.


buralarda925
Memur
14 Mart 2025 11:16
İşte bende bunu merak ederek soruyorum illaki boşanmış vardır eşi çalışan bir polis bir çocuğa ne kadar nafaka bağlıyor merak ediyorum ankarada

buralarda925
Memur
14 Mart 2025 13:04
karşı taraf hemşire ve polistren fazla aldığı aşikar bu arada yani

Memur1302
Aday Memur
14 Mart 2025 15:15

Nafakada tek bir konuya bakılmazki iki tarafında maaşları kira giderleri çocuğun okul masrafları özel durumu,soğlık sorunları varmı hepsine ayrı ayrı bakılır (çalılan ve iki çocuguna nafaka alan bir anne olarak söylüyorum) ayrıca bence en önemlisi iki tarafında avukatları çok önemli. Ben iki çocugum için 5000 lira alıyorum benimle aynı durumda olan bir tanıdıgım tek cocuk için 6000 lira alıyor .


buralarda925
Memur
14 Mart 2025 15:32
Ben 8 sene oldu bosanalı 2018 de 1500 tl nafaka veriyordum senelik yüzde 5 artış vardı. O zaman asgari ücret kadar nafaka vermiştim anlaşmalı boşanmıştım ve gitsin diye ne isterse verdim ev araba verdim şimdi bu kadın 6 yılda arka arka 1900 lira oldu.kendisi hemşire benden fazla maaş alıyor evli ben bekarım yani ben 5 bin liraya cıkarayım dedim yıllıkta yüzde 20 artınayım dedim yok diyor 11 bin lira istiyor şimdi benden ben bu parayı versem zaten bekar kalırım ömür boyu :) evim kira değil yani 5bin üstü beni sıkıntıya sokar zaten polsan nafaka kesintisi derken bana kalan para 55 bin oluyor. onun eminim benden fazla aldığına bu dava açmaya niyetli ben avukat tutma yazık vereceğin paraya 5 bin kabul et diyorum da etmiyor
Memur1302, 7 saat önce

Nafakada tek bir konuya bakılmazki iki tarafında maaşları kira giderleri çocuğun okul masrafları özel durumu,soğlık sorunları varmı hepsine ayrı ayrı bakılır (çalılan ve iki çocuguna nafaka alan bir anne olarak söylüyorum) ayrıca bence en önemlisi iki tarafında avukatları çok önemli. Ben iki çocugum için 5000 lira alıyorum benimle aynı durumda olan bir tanıdıgım tek cocuk için 6000 lira alıyor .


Memur1302
Aday Memur
14 Mart 2025 16:00

Yazık vereceğin paraya derken kazanırsa tuttugu avukatın parasınıda sizden alacağını biliyosunuzdur diye düşünüyorum&#129300;

buralarda925, 7 saat önce
Ben 8 sene oldu bosanalı 2018 de 1500 tl nafaka veriyordum senelik yüzde 5 artış vardı. O zaman asgari ücret kadar nafaka vermiştim anlaşmalı boşanmıştım ve gitsin diye ne isterse verdim ev araba verdim şimdi bu kadın 6 yılda arka arka 1900 lira oldu.kendisi hemşire benden fazla maaş alıyor evli ben bekarım yani ben 5 bin liraya cıkarayım dedim yıllıkta yüzde 20 artınayım dedim yok diyor 11 bin lira istiyor şimdi benden ben bu parayı versem zaten bekar kalırım ömür boyu :) evim kira değil yani 5bin üstü beni sıkıntıya sokar zaten polsan nafaka kesintisi derken bana kalan para 55 bin oluyor. onun eminim benden fazla aldığına bu dava açmaya niyetli ben avukat tutma yazık vereceğin paraya 5 bin kabul et diyorum da etmiyor
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