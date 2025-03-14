Nafaka ücreti

Nafaka miktarları kişilerin sosyal ve ekonomik durumlarına göre hakim takdirindedir. Standart bir ücret skalası yok. Aynı mahkeme de aynı hakim iki farklı dosya da bir çocuk için 10 bin TL nafaka verirken başka bir dosya da 1 000 TL nafaka verebilir ve veriyor.

Geçenlerde akademisyen olan iki arkadaşım boşandılar. Hakim müşterek 4 çocuğun her birisi için 1 500 TL nafaka bağladı.

Velayet kendisine bırakılan tarafa sizin gelir durumunuz da iyi bu miktar yeterli dedi.