Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Mart 2025 11:05
yakın zamanda boşanıp çocuğa nafaka bağlatan var mı
Bir çocuğa kaç tl nafaka bağlanıyor güncel durumda bilen var mı yakın zamanda boşanıp çocuğa nafaka bağlanıyor bilen van mi. NOT:senin çocuğun vereceğin parayı mi hesap ediyorsuncular.Ayrıca mantık üzerine cevap beklemiyorum çevresinde bosanan polis olan yada kendi bosanan verdiği miktarı yazarsa sevinirim.

E.Kayı Han
Editor
14 Mart 2025 11:13

Nafaka miktarları kişilerin sosyal ve ekonomik durumlarına göre hakim takdirindedir. Standart bir ücret skalası yok. Aynı mahkeme de aynı hakim iki farklı dosya da bir çocuk için 10 bin TL nafaka verirken başka bir dosya da 1 000 TL nafaka verebilir ve veriyor.

Geçenlerde akademisyen olan iki arkadaşım boşandılar. Hakim müşterek 4 çocuğun her birisi için 1 500 TL nafaka bağladı.

Velayet kendisine bırakılan tarafa sizin gelir durumunuz da iyi bu miktar yeterli dedi.


buralarda925
Memur
14 Mart 2025 11:16
İşte bende bunu merak ederek soruyorum illaki boşanmış vardır eşi çalışan bir polis bir çocuğa ne kadar nafaka bağlıyor merak ediyorum ankarada
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