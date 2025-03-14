Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Mart 2025 11:39
Engelli yakını bulunan memur hk.

arkadaşlar engelli yakını olan var mı? varsa hangi hakları kullanıyor izin bakımından. günlük bakım izni, eğitim izni gibi? varsa yazarsanız sevinirim

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