Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Mart 2025 11:50
İstanbul'a 2000 puan

Her sene 2000 puan verilecekmjs İstanbul polisine tayine kaç yılda gideriz bu sekilde


azmah
Genel Müdür
14 Mart 2025 11:52

Görev süresi 10 yıl olduğuna göre 11. Yılda gidersiniz


Kasabanınşerifii
Şef
14 Mart 2025 11:58

İstanbul 8 yıl değil mi 9. yıl gitmesi lazım istanbul daha yeni 10 yıl oldu şu an hâli hazırda istanbulda çalışan personeli bağlar mı 10 sene?

azmah, 1 saat önce

Görev süresi 10 yıl olduğuna göre 11. Yılda gidersiniz


Dayıdağı
Aday Memur
14 Mart 2025 12:22

İlk atama 4 yıl sonra şark,şark dönüşü 5 yıl istanbulda tayin istenebilir mi.

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