2.sarkdaki Personelin görev süresinin kısaltılması kalkıyor Muş

yeni yönetmelikte 2.şsarki yapan personelin görev süresinin kısa olması mevsuzu kalkacak diyolar bu şu an 2.sarki yapan personeli etkiler mi yoksa yeni gelecekler için mi geçerli olur sadece

yeni yönetmelikte 2.şsarki yapan personelin görev süresinin kısa olması mevsuzu kalkacak diyolar bu şu an 2.sarki yapan personeli etkiler mi yoksa yeni gelecekler için mi geçerli olur sadece