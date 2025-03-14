Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Mart 2025 12:41
2.sarkdaki Personelin görev süresinin kısaltılması kalkıyor Muş
yeni yönetmelikte 2.şsarki yapan personelin görev süresinin kısa olması mevsuzu kalkacak diyolar bu şu an 2.sarki yapan personeli etkiler mi yoksa yeni gelecekler için mi geçerli olur sadece

Tim47
Aday Memur
14 Mart 2025 13:11

kesinleştiği tarihten sonra mesleğe girenleri etkilemesi beklenir "mantıken"


Türkçü07
Şube Müdürü
14 Mart 2025 13:13
Bu yönetmelikte kalkmadğ, 4+2 5+3 ... diye gidiyor, bu sene ve öncesinde kalanlar için geçerli olur, seneye kalkarsa kalacak olanlar için geçerli olmaz

muratdybkr
Aday Memur
14 Mart 2025 13:15
şu an ikinci sarkdayim normalde oldum yer süresi 5 yıl bana 3 yıl seneye sürem doluyor yönetmelik seneye değişirse benim gitmemi engeller mi herkes farklı birşey diyor bu konuda
Türkçü07, 5 dk. önce
Bu yönetmelikte kalkmadğ, 4+2 5+3 ... diye gidiyor, bu sene ve öncesinde kalanlar için geçerli olur, seneye kalkarsa kalacak olanlar için geçerli olmaz
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