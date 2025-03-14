Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Mart 2025 13:31
Torpil

Adam Kayserili Kayseri polis okulunda 20 yıla yakın çalışmış emekli olmuş.

Biz Şırnak'ta istanbulda çalışırken özellikle Kayseri gibi yerlerde 15-20 yıldır koltuğu değişmeyenler var


MARMARİSLİ MURAT
Şef
14 Mart 2025 13:46

Polis memurlarının büro memuru olarak ta çalışmasına düzenleme getirilmeli. Büro hizmetleri için sivil memur gih v.b kadrolara yer verilmeli.


azmah
Genel Müdür
14 Mart 2025 14:12

Bir yandan polis memur mesai saatleri gibi çalışsın az rahat etsin diyorsunuz diğer yandan rahat çalışmasın sivil memur alınsın diyorsunuz arkadaş bir doktora görünün .

MARMARİSLİ MURAT, 1 saat önce

Polis memurlarının büro memuru olarak ta çalışmasına düzenleme getirilmeli. Büro hizmetleri için sivil memur gih v.b kadrolara yer verilmeli.


Kronikadam35
Memur
14 Mart 2025 14:31
bürocu arkadaşlar sahaya çıkarsa çalışma sistemi düzelir zaten. adliyedeki gibi katip alınabilir yada görev listesi hazırlamak için polis olmaya gerek yok orayada memur alınabilir. sahadaki polislerinde yükü hafifler.
azmah, 38 dk. önce

Bir yandan polis memur mesai saatleri gibi çalışsın az rahat etsin diyorsunuz diğer yandan rahat çalışmasın sivil memur alınsın diyorsunuz arkadaş bir doktora görünün .

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