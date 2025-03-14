Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Mart 2025 13:31
Torpilli personel

Adam Kayserili Kayseri polis okulunda 20 yıla yakın çalışmış emekli olmuş.

Biz Şırnak'ta istanbulda çalışırken özellikle Kayseri gibi yerlerde 15-20 yıldır koltuğu değişmeyenler var


MARMARİSLİ MURAT
Şef
14 Mart 2025 13:46

Polis memurlarının büro memuru olarak ta çalışmasına düzenleme getirilmeli. Büro hizmetleri için sivil memur gih v.b kadrolara yer verilmeli.


azmah
Genel Müdür
14 Mart 2025 14:12

Bir yandan polis memur mesai saatleri gibi çalışsın az rahat etsin diyorsunuz diğer yandan rahat çalışmasın sivil memur alınsın diyorsunuz arkadaş bir doktora görünün .

MARMARİSLİ MURAT, 9 saat önce

Polis memurlarının büro memuru olarak ta çalışmasına düzenleme getirilmeli. Büro hizmetleri için sivil memur gih v.b kadrolara yer verilmeli.


Kronikadam35
Memur
14 Mart 2025 14:31
bürocu arkadaşlar sahaya çıkarsa çalışma sistemi düzelir zaten. adliyedeki gibi katip alınabilir yada görev listesi hazırlamak için polis olmaya gerek yok orayada memur alınabilir. sahadaki polislerinde yükü hafifler.
azmah, 8 saat önce

Bir yandan polis memur mesai saatleri gibi çalışsın az rahat etsin diyorsunuz diğer yandan rahat çalışmasın sivil memur alınsın diyorsunuz arkadaş bir doktora görünün .


secret.lifee
Daire Başkanı
14 Mart 2025 14:57

Büro işlerini askeriyede sivil memurlar yapar. Ben askerlik şb askerliğimi yaptım. Askere almasından yedeklik yoklamasına sefer görev emrinden kıta sevklerinin hepsini sivil memurlar yapardı. EGM deki şublrn çoğunda gereksiz yazışma çizişme memurları çalışıyor. Adam belinde silah palaska kelepçe Kantinde bisküviye etiket vuruyor. Bunlardan binlerce var polislikle alakası olmayan şeyler yapan. Gerçi sen trolsün burda senle polemiğe girilmez de mevzu bu yani. Torpil mevzusuna gelince torpilliler elbette var. Çok sağlam torpilli adamlar tek tük böyle polis ok gibi yerlerde başlayıp emekli oluyor. ben mesleğe başladığımda izmirde Bi başkomiser vardı organize de Ağrıya şarkı çıktı. Adam gitti Ağrıda başlama yaptı. Görevlendirme ile ertesi gün tekrar İzmire geldi. Görev süresi bitincede şarkını yapmış bi şekilde tekrar ilişiğini kesti. çÜnkü neden Babası Donanma komutanı, Annesi Yargıtayda da ire başkanıydı. Öle adamlar istediği yerde istediği kadr çalışır. Sende gider onun yerine Ağrı da çalışırsın. Bunlar hep vardı hep te var olacak

azmah, 8 saat önce

Bir yandan polis memur mesai saatleri gibi çalışsın az rahat etsin diyorsunuz diğer yandan rahat çalışmasın sivil memur alınsın diyorsunuz arkadaş bir doktora görünün .


asikral1
Şef
14 Mart 2025 22:21
O bahsettiğin polisler sahaya inse ki ek görevlerde sürekli Gidenler var eğer gitmeyen diyorsan git torpilli için söyle indirsinler sahaya kaldı ki ama anlamadığınız değil onlar yanına onlar kadar memur gelse seni yine rahat çalışamazsın yukarı onay verse bu kadar memurla da rahat çalışırsın

azmah
Genel Müdür
14 Mart 2025 22:25

2021 de üye olmuş velet bize trol diyor

secret.lifee, 8 saat önce

Büro işlerini askeriyede sivil memurlar yapar. Ben askerlik şb askerliğimi yaptım. Askere almasından yedeklik yoklamasına sefer görev emrinden kıta sevklerinin hepsini sivil memurlar yapardı. EGM deki şublrn çoğunda gereksiz yazışma çizişme memurları çalışıyor. Adam belinde silah palaska kelepçe Kantinde bisküviye etiket vuruyor. Bunlardan binlerce var polislikle alakası olmayan şeyler yapan. Gerçi sen trolsün burda senle polemiğe girilmez de mevzu bu yani. Torpil mevzusuna gelince torpilliler elbette var. Çok sağlam torpilli adamlar tek tük böyle polis ok gibi yerlerde başlayıp emekli oluyor. ben mesleğe başladığımda izmirde Bi başkomiser vardı organize de Ağrıya şarkı çıktı. Adam gitti Ağrıda başlama yaptı. Görevlendirme ile ertesi gün tekrar İzmire geldi. Görev süresi bitincede şarkını yapmış bi şekilde tekrar ilişiğini kesti. çÜnkü neden Babası Donanma komutanı, Annesi Yargıtayda da ire başkanıydı. Öle adamlar istediği yerde istediği kadr çalışır. Sende gider onun yerine Ağrı da çalışırsın. Bunlar hep vardı hep te var olacak


Matrushka38
14 Mart 2025 22:27

Hocam en basit yeni yaşanan örnek.nobet yerlerinin bazı noktaları çok yoğun bazı noktalar çok rahat.haksizlik olmasın herkes aylık veya haftalık yer değişsin dedi müdür.ertesi gün geri iptal oldu.mudur gücüm yetmedi telefon geldi dedi....

asikral1, 14 dk. önce
O bahsettiğin polisler sahaya inse ki ek görevlerde sürekli Gidenler var eğer gitmeyen diyorsan git torpilli için söyle indirsinler sahaya kaldı ki ama anlamadığınız değil onlar yanına onlar kadar memur gelse seni yine rahat çalışamazsın yukarı onay verse bu kadar memurla da rahat çalışırsın
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