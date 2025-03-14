Torpilli personel

O bahsettiğin polisler sahaya inse ki ek görevlerde sürekli Gidenler var eğer gitmeyen diyorsan git torpilli için söyle indirsinler sahaya kaldı ki ama anlamadığınız değil onlar yanına onlar kadar memur gelse seni yine rahat çalışamazsın yukarı onay verse bu kadar memurla da rahat çalışırsın

O bahsettiğin polisler sahaya inse ki ek görevlerde sürekli Gidenler var eğer gitmeyen diyorsan git torpilli için söyle indirsinler sahaya kaldı ki ama anlamadığınız değil onlar yanına onlar kadar memur gelse seni yine rahat çalışamazsın yukarı onay verse bu kadar memurla da rahat çalışırsın