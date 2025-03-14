KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


14 Mart 2025 13:52
Ticaret Alımı
iktisat 79.4 puanla muayene harici bi yer gelir mi sizce bu alımda

Mavi.Ufuklar
Şef
14 Mart 2025 14:26

Gümrük muhafaza memurluğu düşük kapatıyor. Puanın yeter de artar diye düşünüyorum. Rakiplerinin aldığı puanlar da önemli. Bekleyip görmek lazım. Hele bir ilan gelsin. Muayene memurluğu için yetmeyebilir belki puanın. Çünkü alınacak kişi sayısına göre değişiyor. Bazı alımlarda 82-83'ün altına düşmüyor, bazı alımlarda 77'ye düştüğü olmuş.


galatasaraylimemur
Aday Memur
14 Mart 2025 14:30
ilan geldi . muhafaza için tercih vermeyecem . muayene ise 600 kişi mülakata alınacak 79 altına düşer. ben asıl aynı ilanda olan mulakatsiz kadrolu alımları merak ediyorum 80 altına düşer mi diye
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