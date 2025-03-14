POMEM GENEL SAĞLIK PSİKİYATRİ

Arkadaşlar ben 2021 yazında bir kereliğine ritalin yazdırmıştım(dikkat eksikliği ile alakalı psikiyatrik ilaç) yazdırma gerekçem ise şuydu: 2021 yazında okul harçlığımı çıkarmak için restorantta çalışıyordum aynı zamanda da mersin üniversitesinin yaz okulundan ders almaktaydım fakat restorantta 12 saat çalıştığım için ders çalışacak odağım ve enerjim kalmıyordu bende tıp fakültesinde okuyan bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine ritalin yazdırmak istedim ve doktora bu durumu anlattığımda bana ritalin yazdı.Fakat ilacın üzerinde yazan etken maddeleri görünce ve bu maddeler,n tehlikeli olabileceğini tahmin edince ilacı kullanmadan attım.Şimdi polisliğe hazırlanıyorum eğer polisliği kazanırsam bu durumdan dolayı genel sağlıkta elenir miyim? Polis okulu yönetmeliği son 2 yılı semptomsuz ve tedavisiz olanları sağlam sayıyor çünkü ve ben ilacı yazdırıp psikiyatriye gideli nerdeyse 4 yıl oluyor (onun dışında bir de 2015 te bir kez gittim fakat ilaç vs yazmadı üniversite sınavıyla alakalı muhabbet edip çıktım 1-2 dk sürdü), eğer fikrinizi belirtirseniz çok memnun olurum