657 sayılı Kanun'a göre Devlet memurunun aile yardımı ödeneğinden faydalanması için iki şart aranmaktadır. Birincisi Devlet memurun evli olması ikincisi ise eşinin menfaat karşılığı çalışmaması veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almaması gerekmektedir.

Devlet memurunun Türk Medeni Kanunu'na göre geçerli bir evlenme akdi ile evli olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan ve/veya Türkiye Cumhuriyetinde ikamet etmeyen eşinin her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmaması veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almaması halinde eş için öngörülen aile yardımı ödeneğinden yararlanabilmesi mümkündür.