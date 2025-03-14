Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


14 Mart 2025 14:16
Aile Yardımı

Merhaba ben sözleşmeli çalışıyorum eşimde almanyada banka da çalışıyor aile yardımı eş parası alabılır mıyım eşimin türkiyeyle hiçbir baglantısı ssk sı giriş kaydı yok bilgilendirirseniz cok sevinirim


Mavi.Ufuklar
Şef
14 Mart 2025 14:21

657 sayılı Kanun'a göre Devlet memurunun aile yardımı ödeneğinden faydalanması için iki şart aranmaktadır. Birincisi Devlet memurun evli olması ikincisi ise eşinin menfaat karşılığı çalışmaması veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almaması gerekmektedir.

Devlet memurunun Türk Medeni Kanunu'na göre geçerli bir evlenme akdi ile evli olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan ve/veya Türkiye Cumhuriyetinde ikamet etmeyen eşinin her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmaması veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almaması halinde eş için öngörülen aile yardımı ödeneğinden yararlanabilmesi mümkündür.


Tezcan58
Aday Memur
14 Mart 2025 14:27

Anladım hocam yani ben bu durumda aile yardımı eş yardımı almamam dogru olan herangi yaptırımı nedir

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

657 DMK 63.madde 4/B için uygulanır mı ? (Göreve Başlamama)Sözleşmeliden kadroluya veya kadroludan sözleşmeliye geçişÜniversite 4b büro personelinden başka kuruma 4b mühendisliğe geçen var mıBayramda Nöbet Tutmak zorunlu mu (hastanede çalışmıyorum)Aile Yardımı

Sözlük

giderem van'a doğru 1 Fenerbahçe 1 masura 3 öğle arası 1 annelerin silahları 2 20 yaş dişi 2 zengin olursam 2 rahvan 1 Bugün olanlar 3 mendilim işle yolla 1

Son Haberler

Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri GüncellendiİŞKUR'dan İşsizlere Yapay Zeka Destekli Profil AnaliziTerör Örgütü DEAŞ'ın Planlayıcısı İstanbul'da YakalandıKonya'da 2 kişinin hayatını kaybettiği binanın çökmesiyle ilgili bilirkişi raporu tamamlandıGörme engelli öğretim görevlisi, din adamları yetiştirecek

Editörün Seçimi

Memur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?Adliyede Çalışmak