Dış kaynaktan mühendis subay alımı için lazer göz ameliyatı

Merhaba, bilgisayar mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Haziran ayında 2,90 ortalama ile mezun olacağım. Hava ve deniz kuvvetleri için mühendis kontenjanından subay olmak istiyorum. Rahatlığı sebebiyle lasik tercihim ancak sağlık kontrollerinde de problem yaşamak istemiyorum bu sebeple no-touch mı lasik mi?

Bir de SUTASAK sonrası mühendis sınıfı direkt göreve başlıyor diye biliyorum. Görev yerleri ve iş olarak ne yaptıklarıyla ilgili bilgi alabilir miyim?