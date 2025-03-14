Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


14 Mart 2025 15:49
Dr. Öğr. Üyesi Yeşil Pasaport hk.

Sayın Hocalarım merhaba,

12 yıllık bekleyişin ardından sonunda bir devlet üniversitesinin dr. öğr. üyesi kadrosuna atanabildim. Ancak bu 12 yıllık özel üniversite hizmetim bildiğiniz üzere saydırılmıyor.

Atandığım kadro derecesi 3, emekliliğe has 8/1, göreve başladığım derece ise 5/1 olarak gözüküyor evrakta. Bu durumda yeşil pasaport hakkımın olmadığını söylediler. Atama derecesi ile göreve başlama derecesi arasında 2'den az fark olanlar alabiliyor diye okudum birkaç yerde, bilmediğim konular olduğundan kafam iyice karıştı. Konuyu bilen hocalarım yol gösterirse çok mutlu olurum. Teşekkürler.

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