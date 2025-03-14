Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Mart 2025 16:32
3+1 Eş durumu problemi
Merhaba sayın üyeler. Adalet Bakanlığında 3+1 sözleşmeli olarak işe başlayan personellerin sadece can güvenliği ve sağlık mazareti tayin hakkı var. 4 yıl boyunca eş durumu tayin hakkı kaldırıldı. 2025 yılı Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından aile yılı olarak ilan edildi. Bununla ilgili eğer haberler yapılırsa bu konunun düzeltileceği görüşündeyim.

E.Kayı Han
Editor
14 Mart 2025 16:40

A ilinde eşi ile birlikte oturan birisi B ilinde ki işe alım ilanına başvuru yapıyor, kazanıyor, işe başlıyor, sonra eş durumu diyor. Zaten eşinden ayrı kalmayı göze alarak B iline başvuru yapmış. O takdirde sızlanmayacak.

B ilinden giderse eş durumu diye B ilinde personel ihtiyacı hasıl olacak. O kişinin yapacağı iş başka bir kimseye yüklenecek.

Ayrıca B ilinde oturup B ilinde ki kadroya başvuran kişinin de işe girmesine engel oldu.

Bu gibi kişilerin eş durumu mazereti değerlendirilmeyerek doğru yapılıyor.

Şu var işe girerken bekar idi sonradan evlendi yada eşi zorunlu atamaya tabi olarak başka bir ile atandı, bu durumda olan kişilere tayin hakkı verilebilir.

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