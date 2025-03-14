3+1 Eş durumu problemi

Merhaba sayın üyeler. Adalet Bakanlığında 3+1 sözleşmeli olarak işe başlayan personellerin sadece can güvenliği ve sağlık mazareti tayin hakkı var. 4 yıl boyunca eş durumu tayin hakkı kaldırıldı. 2025 yılı Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından aile yılı olarak ilan edildi. Bununla ilgili eğer haberler yapılırsa bu konunun düzeltileceği görüşündeyim.

Merhaba sayın üyeler. Adalet Bakanlığında 3+1 sözleşmeli olarak işe başlayan personellerin sadece can güvenliği ve sağlık mazareti tayin hakkı var. 4 yıl boyunca eş durumu tayin hakkı kaldırıldı. 2025 yılı Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından aile yılı olarak ilan edildi. Bununla ilgili eğer haberler yapılırsa bu konunun düzeltileceği görüşündeyim.