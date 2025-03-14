Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


14 Mart 2025 16:32
3+1 sözleşmeli
Merhaba sayın üyeler. Adalet Bakanlığında 3+1 sözleşmeli olarak işe başlayan personellerin sadece can güvenliği ve sağlık mazareti tayin hakkı var. 4 yıl boyunca eş durumu tayin hakkı kaldırıldı. 2025 yılı Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından aile yılı olarak ilan edildi. Bununla ilgili eğer haberler yapılırsa bu konunun düzeltileceği görüşündeyim.

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