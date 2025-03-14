Depresif nöbet tanısı ve kontrol

polis okulundan önce kayıt vardı 2 seneyi geçmişti sıkıntı olmadı fakat meslekte 6. yıl kendimi iyide hissetmiyorum ama pskytr gitmeye de korkuyorum ihraç durumu filan olur mu ozmana

polis okulundan önce kayıt vardı 2 seneyi geçmişti sıkıntı olmadı fakat meslekte 6. yıl kendimi iyide hissetmiyorum ama pskytr gitmeye de korkuyorum ihraç durumu filan olur mu ozmana