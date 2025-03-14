Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Mart 2025 17:07
Depresif nöbet tanısı ve kontrol

merhaba hafif depresif nöbet tanısıyla 4 aydır silahsız görev yapıyorum.2 ay sonra kurula çıkacağım 8 yıllık memurum şuan 25 Mg selectra kullanıyorum bu tanıdan daha önce tedavi gören birileri varsa bilgi rica ediyorum


Matrushka38
14 Mart 2025 17:34

Kullandığın ilaç ağır bir ilaç değil tedavin 2 ay sonra sonuçlanırsa b dilim alır silahla göreve devam edersin eğer ilaç kullanımı devam ederse 6 ay daha kontrol verilir silahsız görev yaparsın eğer bu şekilde 3 ve 4 kurula kalırsan teddilimi verilir geç sınıfına geçersin istediğin ile tayin gidebilirsin sadece maaşında az bir azalma olur


Matrushka38
14 Mart 2025 17:35

Klavye hatalı yazmış.d dilimi verilir gih olursun


Kinyas2323
Aday Memur
14 Mart 2025 17:41
teşekkür ederim

Coktamuhimdegil
Aday Memur
14 Mart 2025 21:09
polis okulundan önce kayıt vardı 2 seneyi geçmişti sıkıntı olmadı fakat meslekte 6. yıl kendimi iyide hissetmiyorum ama pskytr gitmeye de korkuyorum ihraç durumu filan olur mu ozmana
Matrushka38, 5 saat önce

Kullandığın ilaç ağır bir ilaç değil tedavin 2 ay sonra sonuçlanırsa b dilim alır silahla göreve devam edersin eğer ilaç kullanımı devam ederse 6 ay daha kontrol verilir silahsız görev yaparsın eğer bu şekilde 3 ve 4 kurula kalırsan teddilimi verilir geç sınıfına geçersin istediğin ile tayin gidebilirsin sadece maaşında az bir azalma olur


Matrushka38
14 Mart 2025 21:34

Onu iyi araştır.98-b ye sokarlarsa ihraç ederler ama meslekten 2 yıl önceki önemli diye biliyorum.emniyet teşkilatı sendikasının 98-b grubu var.orda uzman arkadaşlar vardı onlar konuya daha hakim

Coktamuhimdegil, 1 saat önce
polis okulundan önce kayıt vardı 2 seneyi geçmişti sıkıntı olmadı fakat meslekte 6. yıl kendimi iyide hissetmiyorum ama pskytr gitmeye de korkuyorum ihraç durumu filan olur mu ozmana

Coktamuhimdegil
Aday Memur
14 Mart 2025 21:46
nerde o grup acaba
Matrushka38, 1 saat önce

Onu iyi araştır.98-b ye sokarlarsa ihraç ederler ama meslekten 2 yıl önceki önemli diye biliyorum.emniyet teşkilatı sendikasının 98-b grubu var.orda uzman arkadaşlar vardı onlar konuya daha hakim


Matrushka38
14 Mart 2025 21:51

0506 265 01 55

Sendika WhatsApp no bu.mesaj atın eklerler

Coktamuhimdegil, 50 dk. önce
nerde o grup acaba

azmah
Genel Müdür
14 Mart 2025 22:29

İşte bundan dolayı geçmişinde hiç kayıt olmayan kişileri almak istiyorlar yönetmelik son iki yıl semptomsuz diyebilir ama uygulamada seçerken hiç kayıt olmayan kişiyi seçmeli sonradan ortaya çıkıyor bu hastalık yine

Coktamuhimdegil, 1 saat önce
polis okulundan önce kayıt vardı 2 seneyi geçmişti sıkıntı olmadı fakat meslekte 6. yıl kendimi iyide hissetmiyorum ama pskytr gitmeye de korkuyorum ihraç durumu filan olur mu ozmana
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