Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Mart 2025 17:07
psikiyatri polis
merhaba hafif depresif nöbet tanısıyla 4 aydır silahsız görev yapıyorum.2 ay sonra kurula çıkacağım 8 yıllık memurum şuan 25 Mg selectra kullanıyorum bu tanıdan daha önce tedavi gören birileri varsa bilgi rica ediyorum

Matrushka38
14 Mart 2025 17:34

Kullandığın ilaç ağır bir ilaç değil tedavin 2 ay sonra sonuçlanırsa b dilim alır silahla göreve devam edersin eğer ilaç kullanımı devam ederse 6 ay daha kontrol verilir silahsız görev yaparsın eğer bu şekilde 3 ve 4 kurula kalırsan teddilimi verilir geç sınıfına geçersin istediğin ile tayin gidebilirsin sadece maaşında az bir azalma olur


Matrushka38
14 Mart 2025 17:35

Klavye hatalı yazmış.d dilimi verilir gih olursun


Kinyas2323
Aday Memur
14 Mart 2025 17:41
teşekkür ederim
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