Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


14 Mart 2025 17:11
Ticaret bakanlığı sofor alımı

Ağrı döner sermaye ye şoför olarak başvuruda bulunacağım yolluk varmı maaşı ne kadar çalışma şartları nasıl gürbulak gümrüktemi çalışacam bunlar hakkında bilgi sahibi olan varmıdır acaba

Çok Yazılan Konular

657 DMK 63.madde 4/B için uygulanır mı ? (Göreve Başlamama)Sözleşmeliden kadroluya veya kadroludan sözleşmeliye geçişÜniversite 4b büro personelinden başka kuruma 4b mühendisliğe geçen var mıBayramda Nöbet Tutmak zorunlu mu (hastanede çalışmıyorum)Aile YardımıSözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkı

Sözlük

mendilim işle yolla 1 Fenerbahçe 1 annelerin silahları 2 masura 3 nişan kurdelası yutmak 4 öğle arası 1 14 mart tıp bayramı 1 20 yaş dişi 2 zengin olursam 2 Bugün olanlar 1

Son Haberler

ABD'de yumurta krizi: Türkiye'den yardım istedilerCezaevinden izinli çıkan genç kadın boş arazide ölü bulunduDolar günü yükselişle kapattı73 yıllık dava sonuçlandı: 5129 hak sahibi tapularını alacakDHKP/C'ye para aktarma soruşturmasında tutuklama talebi

Editörün Seçimi

Memur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?Adliyede Çalışmak