Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


14 Mart 2025 17:50
4B sözleşmeli Personelin Başka Bir Kuruma Kadrolu Şekilde Atanması

Arkadaşlar merhaba,

başlıkta da belirttiğim gibi, adalet bakanlığında 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL olarak çalışıyorum.

Başka bir kurumda 4/A KADROLU bir memurluğu kazandım. Araştırdığım kadarıyla bu tür geçişlerde bir problem olmuyor, bilgisi olan var mı yine de teyit etmek amaçlı bana yardımcı olabilir mi? çünkü 4B-4B gibi geçişlerinde bazı şartlar var, 1 yıl ceza veya unvan değişikliği gibi. yardımcı olabilir misiniz bilginiz varsa?

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