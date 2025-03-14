Devlet neden vasıfsızlara bu kadar fazla maaş veriyor?

Taşeron firma aracılığıyla devlet kurumlarında çalışan kişiler neden 4d adında işçi kadrosuna geçirilip kendilerine birçok memurdan fazla maaş ve özlük hakkı verildi? Hiçbir vasfı olmayan, tek kalem oynatmayan insanlar, neden üniversite okuyup kpss'yi kazanıp yazılı - sözlü mülakatları geçip bin dereden su getirerek memur olan insanlardan üstün tutuluyor? Allah bunu nasıl kabul ediyor? Başımıza neden taş yağmıyor?

24 saat çalışan memurlara, sağlıkçılara gece farkı verilmezken neden vasıfsız işçilere gece farkı veriliyor? Neden fazla mesai ücretleri herkesten yüksek? Neden tediye ikramiye yol parası yemek parası sadece işçilere veriliyor? Neden bugün işçiler akademisyenlerden fazla maaş alır hale geldiler? Memur bu ülkenin enayisi mi? Nasıl oluyor da tüm ülke bu duruma seyirci kalabiliyor? Allah'tan korkunuz yok mu?