Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Mart 2025 19:13
Yardımcı olabılır mısınız

Arkadaşlar merhaba üniversitesi hastanesine 4 bli hemşire olarak başladım kadroya geçebilecek miyim 3+1 benım için de geçerli mi bilen var mı acaba

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