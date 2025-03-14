KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


14 Mart 2025 19:18
İİBF ALIM

BUGUN TİCARET BAKANLIĞI ALIMI GELDİ.DAHA ÖNCESİNDE AÇIKLANMIŞTI GELECEĞİ.ŞUNU MERAK EDİYORUM BUNUN GİBİ PERSONEL ALACAĞINI AÇIKLAYAN VE BEKLEDİĞİMİZ ATAMA YAPACAK BAKANLIK VAR MI? BİR SAYFADA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI GÖRMÜŞTÜM.

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