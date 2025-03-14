Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Mart 2025 19:31
istifa sonrası silah ruhsatı
merhaba arkadaşlar 13 yıllık memurum. 10 yıl dolup meslekten ayrıldığımızda beylik silahımızı alabiliyoruz. peki ya ikinci silahımızın ruhsatı devam eder mi bilgisi olan var mı ?

mhtm.15
Memur
14 Mart 2025 20:56

Silah taşıma ruhsatı bir hak etme durumudur. Taşıyabilecek veya alınabilecek silah sayısında sınır olduğunu duymadım. Her silah için ayrı ruhsat düzenleniyor. Son dönemde. Alım satım için daha kolay olur mantıklı. Emekli olsan veya kurumdan ilişkin kesilirse yeni silah alırsan tekrardan sağlık raporu isteniyor.

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