Emeklilik veya memurluk tercihi geldi

evet emeklilik hakkın saklı kalıyor ama bu kez polislikten emekli olmuyorsun gihten emekli olursun emekli maaşın biraz düşük olur bir de gih olursan 53 bin maaş nasıl alacaksın en fazla alacağın 48-49

evet emeklilik hakkın saklı kalıyor ama bu kez polislikten emekli olmuyorsun gihten emekli olursun emekli maaşın biraz düşük olur bir de gih olursan 53 bin maaş nasıl alacaksın en fazla alacağın 48-49