Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Mart 2025 19:33
Emeklilik veya memurluk tercihi geldi

Stres bozukluğu nedeniyle psikiyatri ye gittim.18 ay ilaçlı tedavi oldum.en son çıktığım kurulda silahlı görev yapmak istemiyorum dedim.bana d dilim raporu verildi.

14 yıllık memurum ve bana emeklilik hakkı yada sivil memurluk yani bilgisayar işletmenligi tercihi geldi.ayni zamanda memelektime tayin hakkı var.

Emeklilik seçersem 400 tazminat 20 bin maaş alacağım.

Memur olursam memleketime gidip 53 000 maaş ile çalışacağım.8-5 gece görevi yok.hafta sonu tatil.bayram seyran tatil.5 gün izin yazdir hafta sonu ile 9 gün tatil.

Kararsız kaldım.

Ayrıca memur olarak işe başlarsam istediğim zaman emeklilik hakkimi kullanabiliyorum


uAYur ccc
Şef
14 Mart 2025 19:37
geçmiş olsun.ben olsam memleketimde çalışmayı tercih ederim.nasılsa istediğiniz zaman emekli olabiliyorsunuz

Matrushka38
14 Mart 2025 19:40

Allah razı olsun

uAYur ccc, 1 saat önce
geçmiş olsun.ben olsam memleketimde çalışmayı tercih ederim.nasılsa istediğiniz zaman emekli olabiliyorsunuz

Matrushka38
14 Mart 2025 19:43

Sıkıntı stres yaşayan arkadaşlar tedavi olmaktan silahı teslim etmekten çekinmeyin ,gurur yapmaya kim ne der diye düşünmeyin.dunyaya 1 defa geliyoruz.bi çok soruşturma sıkıntı yaşadım.ama şu an resmen dokunulmazligim var gibi.


siyahbeyaz88
Genel Müdür
14 Mart 2025 19:52
evet emeklilik hakkın saklı kalıyor ama bu kez polislikten emekli olmuyorsun gihten emekli olursun emekli maaşın biraz düşük olur bir de gih olursan 53 bin maaş nasıl alacaksın en fazla alacağın 48-49

Matrushka38
14 Mart 2025 20:01

Eş çocuk yardımı ve kıdem derece ile 52-53 oluyor.sendika farkı var birde

siyahbeyaz88, 1 saat önce
evet emeklilik hakkın saklı kalıyor ama bu kez polislikten emekli olmuyorsun gihten emekli olursun emekli maaşın biraz düşük olur bir de gih olursan 53 bin maaş nasıl alacaksın en fazla alacağın 48-49

caner66.
Aday Memur
14 Mart 2025 20:12

Hayalimi yaşıyorsun abi hayırlı olsun


Matrushka38
14 Mart 2025 20:13

Allah razı olsun.

caner66., 50 dk. önce

Hayalimi yaşıyorsun abi hayırlı olsun


xLmx
Şef
14 Mart 2025 20:17
ticari olarak yapabileceğin bir iş varsa emeklilik seçerdim ben abi. Ben anlamam o işlerden diyorsan devam etmek mantıklı. Geçmiş ve hayırlı olsun

Matrushka38
14 Mart 2025 20:21

Sağol kardeşim.ilk işim ek gelir bulup ayrılmak olur .stres ortamına gelemiyorum.arkadaslar iyi olursa her yerde çalışılır

xLmx, 45 dk. önce
ticari olarak yapabileceğin bir iş varsa emeklilik seçerdim ben abi. Ben anlamam o işlerden diyorsan devam etmek mantıklı. Geçmiş ve hayırlı olsun
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