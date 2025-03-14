Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Mart 2025 20:03
Ankara Psikolog Becayiş
Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesine Psikolog olarak becayiş yapmak isteyen var mı? 1-Bilkent Şehir Hastanesi 2- Beytepe Murat Erdi Eker 3- Gaziler FTR üç hastaneden becayiş tercihim.

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