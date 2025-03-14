Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Mart 2025 20:07
İsteyen herkese lojman çıkacak iller nedelerdir?

Şu an şark görevindeyim ve ipka vermedim.

Lojman hakkımı kullandığım için bulunduğum ilde iki yıldır lojman çıkmadı.

Maaş haczi olduğu için sırf lojman çıksın diye tercih yapacam.

75 yaşında yaşlı anne, baba ve çalışmayan eşimle kalıyorum.

Lojmanı olan ve başvuran herkese çıkabilecek iller nerelerdir?


Matrushka38
14 Mart 2025 20:11

Dostum lojman yönetmeliği değişti.lojman hakkıni kullanan başka ilde kullanamaz


siyahbeyaz88
Genel Müdür
14 Mart 2025 20:20
hakkını kullanmışsın bir daha nasıl hakkın olacak
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yeni atama yönetmeliği hakkındaİcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerBir amir yüzünden yer değişikliğim yapıldıPolisler gerçekten fazla mesai ücreti almıyor mu?Silah sürgüsünü kaybettim ne yapmam gerekiyor?10 taltif rivayeti26 Nisan 2017 tarihinde açığa alınanlarAym tevdili fazla çalışma ücreti davası açılmıştırDoğudaki ibka talepleri

Sözlük

masura 4 Fenerbahçe 1 yağmur adam 1 nişan kurdelası yutmak 5 Göbeklitepe 1 yaren leylek 1 annelerin silahları 3 mendilim işle yolla 1 14 mart tıp bayramı 1 öğle arası 1

Son Haberler

Okulda epilepsi nöbeti geçiren öğrenci yaşamını yitirdiTokat'ta ot temizliği için yaktığı ateşe düşen kişi öldüPakistan'daki tren saldırısında ölü sayısı 31'e yükseldiErdoğan açıkladı: 37 bin yeni sağlık personeli atanacakÖzel bireyler hem meslek öğreniyor hem üretiyor

Editörün Seçimi

Memur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?Adliyede Çalışmak