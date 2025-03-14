Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Mart 2025 20:08
Sağlık bakanlığında çalışır iken başka bir bakanlığa atanabilir miyim ?

Sağlık bakanlığında çalışır iken başka bir bakanlığa atanabilir miyim ? bakanlık değilde aslında sağlık bakanlığında çalışır iken DHMİ ye sağlık bakanlığından son anda iş kesinleştiğinde istifa etsem olur mu ?

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