Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


14 Mart 2025 21:27
Sağlık sorunu nedeni ile kadro değişikliği

Merhaba arkadaşlar bir konuda bilgi ve fikirlerinize ihtiyacım var.

Üniversitede şoför kadrosunda devlet memuruyum atanalı 16 yıl oldu.2 gün önce nöroloji bölümünde epilepsi tanısı konuldu ve bu durum şoförlük yapmama engel olacak bir rahatsızlık malesef

Bu durumum hakkında kurumuma bilgi vermem durumunda sonuçları ne olur acaba bir kadro değişikliği yaparlarmı yoksa memuriyet durumumun bitmesine kanuni olarak sebeb olurmu ?

Yardımlarınız ve fikirleriniz için şimdiden teşekkür ederim.

Çok Yazılan Konular

Üniversite Tayin hakkı ne zaman gelecekMahkeme ile nasıl bir sonuç alabilirim? (ibb)Üniversitede memur iken yeniden atanmaİdari davadan anlayan varsa bi bakabilir mi?Belediyeden İl Özel İdareye Geçiş Nasıl Oluyor ?Üniversite becayiş tek sayfaNakil

Sözlük

20 yaş dişi 1 Bugün olanlar 2 14 mart tıp bayramı 1 öğle arası 1 Fenerbahçe 1 annelerin silahları 3 yağmur adam 1 mendilim işle yolla 1 masura 4 nişan kurdelası yutmak 5

Son Haberler

Bakan Fidan: Suriye'de terör unsurları denklem dışına çıkmalıBelediyelerden DHKP/C'ye finans: Tutuklu sayısı 17 olduEğitimde Dönüşüm: Türkiye'de Lise Modelleri TartışıldıSağlıkta Büyük Gelişim: 2002'den 2023'e Sağlık İstatistikleriSahte çekle 873 bin liralık vurgunu polis önledi

Editörün Seçimi

Memur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?Adliyede Çalışmak