Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Mart 2025 21:28
Polis hakkı yeniyor, siz uyuyun

Sağlıkçı 75.000 TL

Zabıta 80.000 TL

Kamuda Güvenlik Görevlisi 65.000 TL

Öğretmen 75.000 TL

Maaş alıyor insanlık dışı çalışan Polisin aldığı maaş bakın

Sizde yönetmelik, taltif tartışın


Yorumsuzadam
Memur
14 Mart 2025 21:38

Her işin farklı bir zorluğu var, maaş kıyaslamak doğru olmaz.


Boyacı0303
Aday Memur
14 Mart 2025 21:42
doğru özel güvenlik olduk resmen

Salih Bozok
Aday Memur
14 Mart 2025 21:47

Yok ya ne zorluğu. Türkiyede en zorlu meslek Polisliktir gelip burada algı yapma

Yorumsuzadam, 58 dk. önce

Her işin farklı bir zorluğu var, maaş kıyaslamak doğru olmaz.


Abuzertr
Aday Memur
14 Mart 2025 21:53

İsyan en kardeşim çık sokağa bağır çağır(!)

Salih Bozok, 49 dk. önce

Yok ya ne zorluğu. Türkiyede en zorlu meslek Polisliktir gelip burada algı yapma


Sansasyonell
Aday Memur
14 Mart 2025 21:57

Kamuda en çok çalışan mesleklerden polis asker maaşı 6 ay yatanöğretmen maaşından az olmamalı


Matrushka38
14 Mart 2025 22:02

Polis sandıkta seçimini değişmediği sürece istediğini alamaz...


Sakaryalı540
Memur
14 Mart 2025 22:08

Öğretmen nasıl 75.000 alıyor atıyorsun bari yutulur cinsten olsun.


memur3428
Şube Müdürü
14 Mart 2025 22:14

Uzman branş öğretmenleri ek derslerle birlikte 75 i de geçiyor bizim de eşimiz dostumuz öğretmen merak etmeyin herkes çıplak maaşını söyleyip totali gizlemiyor...

Sakaryalı540, 28 dk. önce

Öğretmen nasıl 75.000 alıyor atıyorsun bari yutulur cinsten olsun.


Manuel59
Memur
14 Mart 2025 22:16

Kardeş eşim öğretmen. Yeni başlayan ek dersle birlikte 55 civarı alıyor. 10 yılık uzman 64-65 alıyor. Baş öğretmen 70 üzeri. Branşına göre ek dersi falan değişir ama ek ders almayan da 47-48 maaş alır haftanın 3 günü okula gider. Her şey para değil bana da 47 bin versinler 3 gün çalışayım. Ya da 55 versin 9.30 gideyim 14.30 çıkayım. Yaptığın iş belli girdiğin ders belli. O iş de zor ama kıyaslamak yanlış. Onlar yüksek almıyor biz düşük alıyoruz. 20 yıllık polisle yeni başlayan arasında ne kadar fark var böyle 15-20 bin mi?

Sakaryalı540, 28 dk. önce

Öğretmen nasıl 75.000 alıyor atıyorsun bari yutulur cinsten olsun.


Salih Bozok
Aday Memur
14 Mart 2025 22:18

Sağlıkçı döner sermaye mesai vb.. söylemez

Öğretmen ek ders nöbet kurs kırtasiye vb.. söylemez

Siz milleti salakmı sanıyorsunuz


memur3428
Şube Müdürü
14 Mart 2025 22:21

Ya polisi saf sanıyorlar yada kendi meslektaşı ne kadar alıyor bunu bilmeyecek kadar saflar ...

Salih Bozok, 18 dk. önce

Sağlıkçı döner sermaye mesai vb.. söylemez

Öğretmen ek ders nöbet kurs kırtasiye vb.. söylemez

Siz milleti salakmı sanıyorsunuz


karabatak28
Aday Memur
14 Mart 2025 22:26
şu bir gerçek ki hala bu hükümete oy verenin akıl sağlığı bakmak lazım
Toplam 12 mesaj

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