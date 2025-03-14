Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Mart 2025 21:58
Sağlık bakanlığında kariyer uzmanlığı hakkında

Merhaba ben 657 li att olarak çalışmaktayım inşaat mühendisliği okudum ve üzerine yüksek lisans yaptım kısmetse bu yıl doktoraya başlayacağım. Ünvan değişikliği sınavı açıldı fakat ben girmek istemiyorum doktoradan mezun olduktan sonra uzman kadrosunda kadro olarak seni bakanlığa ya da bulunduğun ile alabiliyorlarmış yönetmelikte öyle bir şey okudum fakat başka birisi de dayın olmadan hiö bir işe yaramaz dedi doğruluğu nedir acaba yoksa dilekçe yazıp uzmanlığa geçiş yaptırırabiliyor mu

Çok Yazılan Konular

2025 Şubat maaşlarımızı yazalımKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiKredi yapılandırma yapan var mıAile Yılında Memurların Aile Yardımlarına %100 Artış YapılmalıdırMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?İlk ay maaş ödemesiMemurlar Emekli Olamıyor! Gençler Memur Olamıyor!Memurların Çözülemeyen SorunlarıKademe-Derece hesaplama YardımSağlık teknikeri ( yaşlı bakım ) maaşı ne kadar ?

Sözlük

yaren leylek 1 mendilim işle yolla 1 14 mart tıp bayramı 1 Fenerbahçe 1 öğle arası 1 Göbeklitepe 1 annelerin silahları 3 zengin olursam 2 masura 4 yağmur adam 1

Son Haberler

Bakan Fidan: Suriye'de terör unsurları denklem dışına çıkmalıBelediyelerden DHKP/C'ye finans: Tutuklu sayısı 17 olduEğitimde Dönüşüm: Türkiye'de Lise Modelleri TartışıldıSağlıkta Büyük Gelişim: 2002'den 2023'e Sağlık İstatistikleriSahte çekle 873 bin liralık vurgunu polis önledi

Editörün Seçimi

Memur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?Adliyede Çalışmak