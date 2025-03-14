Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Mart 2025 23:16
Sağlık müdürlüğü diş tabibi kadroları

Merhabalar. İlçe sağlık müdürlüklerinde açılan diş tabibi kadrolarına yerleşenlerin tam olarak görev tanımı nedir acaba? Aktif şekilde hasta bakılıyor mu veya müdürlük bünyesinde hangi birimlerde görevlendiriliyorlar bu konuda bilgisi olanlar paylaşabilirse çok sevinirim?

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