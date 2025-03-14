Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Mart 2025 23:32
Maaşlarin iyileştirilmesi için Twitter'da neden etkinlik yapmiyoruz

Arkadaşlar, bir iki taltifi konusacağimiza gelin maaşımizi konuşalim, herkes halinden çokmu memnun?.maaş eridi bitti, bundan 15 sene önce pratisyen hekimlere yakındı maaşımiz, ne zaman sesimizi duyuracağız?etkinlik yapılmalı birlik olunmali.


Salih Bozok
Aday Memur
14 Mart 2025 23:44

Bu konuyla bağlantılı birşey yazmak istiyorum. Şükür Allaha olur kula olmaz. Ben Polis olarak hakkımı istiyorum. Benim yarım kadar çalışmayan Kamudaki Özel Güvenlik görevlisi bile Mayıs ayında 65.000 TL maaş almaya başlayacak. Sağlıkçcısını, Öğretmenini saymıyorum bile


asikral1
Şef
14 Mart 2025 23:46
Keşke düzenleme yapılsa ya sağlıkçı döenr sermaye öğretmen ek ders zabıta kendi memleketinde ama polis hep gurbette
Toplam 2 mesaj

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