Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Mart 2025 23:54
ADALET PERSONELİ 300 BİN PROMOSYON
adalet personeli twetterda etkinlik yapiyor 300 bin tl istiyor eger onlara verilirse bizde en kotu o rakami aliriz.

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