Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Mart 2025 01:35
Temel ek ödemesi yatmayan var mı

Maaş yattı ama henüz temel ek ödeme yatmadı ? Bu şekilde olan var mı arkadaşlar

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