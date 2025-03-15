Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Mart 2025 02:09
hayırlı aksamlar hayirli ramazanlar noroloji hocalarima bir sorum olacakti
ben geceleri uykudayken bayiliyorum vucudun kasiliyor aynen epilepsl nobetlne Benzıyor. senede 2 defa oluyor ilaç kullanıyorum .çalıştığım kurum sağlık kurulundan dilim raporu istedi . öncwdende 2 defa gittim sağlık kuruluna fakat eeg mr ve 24 saatlik eeg sonuçları temiz çıktı şimdi tekrar gireceğim . büyük ihtimalle sonuçlarım tekrar inş temiz çıkacak ( kısaca sorum şu dilim raporunda. doktora bayılma şeklini anlattım bana epilepsi nöbeti söyledi fakat sonuçlar temiz çıkması durumunda bana herhangi bir dilimi verebilirler mi hangi dilime gireceğimi söylenmesi için epilepsi hastalığının bende olduğunun verilerle kanıtlanmasına gerek var mı )

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