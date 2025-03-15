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Editörler : Lanet


15 Mart 2025 02:38
9 Yaşındaki Çocuk Başıboş Köpeğin Saldırısına Uğradı

Isparta'nın Gönen ilçesine bağlı Baladız Köyü?nde, başıboş bir köpeğin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Bu olay bizim köyde yaşandı fakat kısa bir süre içerisinde konu Valilik tarafından kapatılmak istenildi. Bu haberi yapan yerel siteler aynı gün sosyal medya hesaplarından bu haberi sildiler. Bende belki bir faydası olur diye buradan paylaşmak istedim.

haberin detayı: https://www.uyan32.com/9-yasindaki-cocuk-kopegin-saldirisina

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